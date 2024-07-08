你存錢我種樹！一銀植樹美元定存年報酬達14.6％ 8年種樹12791棵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 10:11

第一銀行 3 月推出植樹節期間限定美元優利定存專案，除享存期 100 天、5.3％優惠利率外，還為每位客戶種一棵樹，結合外幣投資及 ESG 永續理念，開跑當天即額滿，已種下 800 棵樹苗，參與客戶之年化報酬率也高達 14.6％，一銀自 2016 年起至今，舉辦 23 場植樹志工活動，累計近千人次參與，共種植 12791 株樹苗。

一銀表示，本次植樹節專案除響應綠生活理念，加上期滿之際適逢美元走強，客戶同時獲得利率及匯率雙項正報酬；以 3 月 12 日承作之 1000 美元定存為例，存期 100 天、優惠年利率 5.3％，於 6 月 20 日期滿計算，若將當時購買之美元結售回新台幣，匯率及利率約分別獲得 805 元及 475 元，共約 1,280 元之收益，年化報酬率約達 14.6％。

為滿足客戶多元化金融商品需求，第一銀行持續推出多種外幣優惠活動，目前限時專案包括「美澳加人 ‧ 四幣龍利 HIGH」、「美澳雙幣 ‧ 數位龍享利」、「換匯換到飽」等，全方位滿足客戶需求，定期存款天期、幣別皆可自由搭配。