傳愛到非洲 第一銀行「小粉獅夢想巴士」跨國送暖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-14 09:51

第一銀行及第一銀行文教基金會，為能深入關懷偏遠地區，打造專屬「小粉獅夢想巴士」，歷經一個月募集二手玩具和夏季衣物，由第一銀行志工將愛心物資捐贈予合作夥伴「台灣玩具圖書館協會」及「舊鞋救命國際基督關懷協會」，以實際行動為地球永續盡一份心力。

第一銀行小粉獅夢想巴士自啟航以來，先後探訪新竹縣尖石鄉嘉興國小合唱團、花蓮縣萬榮鄉明利國小及鳳林鎮萬榮國中跆拳道社團，透過捐贈物資及志工的實際陪伴，與偏鄉孩童共度美好時光，月與玩具圖書館協會的「行動玩具車」載著募集的愛心玩具，來到桃園市大溪區的森林小學－百吉國小，讓孩子們感受來自社會的關愛。

百吉國小泰雅歌謠社孩子們穿著傳統服飾獻唱原住民歌謠，透過嘹亮美聲與輕快舞步感動全場；第一銀行為讓孩子們留下難忘回憶，除贈送所需物資外，也特別安排玩具圖書館講師，藉由大地遊戲及手作迴力車，為孩子們注入環境永續的，傳達惜物概念，期待透過小粉獅夢想巴士鼓舞孩子們勇於追求夢想。

第一銀行傳愛腳步不停歇，為了將溫暖與祝福拓展至全球，透過「舊鞋救命國際基督關懷協會」，安排遠洋貨櫃將募集的夏季衣物，送往邦交國南非史瓦帝尼，以實際行動為偏遠地區的人們帶來祝福，希冀透過小小力量轉化為關懷世界的一份心意，落實（環境、社會、公司治理）。