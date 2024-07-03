公股銀首設ESG Podcast教育防詐 一銀連 3 年獲公平待客評比前25％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-03 18:38

第一銀行長期深耕公平待客、消費者權益保護與金融永續發展，以落實公平待客原則為企業文化核心，已連續 3 年獲金管會評比為前 25％名單之殊榮，再加入 2020 年名列前階段評比同業中，已是第四次受到肯定，充分彰顯實踐公平待客成果。

第一銀行董事會成員針對公平待客相關議題亦積極提出建議，如提出運用自有社群媒體結合 iLEO 數位金融服務及廣受歡迎的 IP「小粉獅」日常，強化年輕族群金融素養與相關風險認知；亦為公股首家推出 ESG Podcast 節目《一銀陪你聊「新」事》，針對金融友善、金融詐騙防範等議題，透過生活化案例分享，以輕鬆有趣又發人深省角度傳遞給民眾。

為因應年輕族群之消費模式，第一銀行推出百元奇基投資服務，提供較低的門檻，輔助年輕族群理財規劃，並建置遠距投保系統，增訂小額貸款管控機制，以確實保障年輕族群權益；另，為提升年輕族群金融風險意識，第一銀行與多所大專院校合作，舉辦「全方位信託實務分享專題講座」。

第一銀行「AI 警示帳戶預警模型」透過自動化分析大量交易數據和用戶行為模式，探測任何可疑活動，及時監控與分析攔阻詐騙，立即採取暫停或凍結該帳戶活動，阻擋異常資金流動，積極維護客戶帳戶安全。此外，更積極進行以 AI 科技導入應用於法遵監理（Reg-Tech）、反詐與防範金融剝削以系統自動化監控，架構金融安全防護網。