一銀獲亞洲最佳企業雇主獎 員工好「薪」情 7成年薪破百萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-06 11:10

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》昨 (5）晚公布今年度「亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單，該獎項為亞洲區人力資源管理領域最具指標性的獎項之一，表彰為員工創造良好職場環境的企業，第一銀行首次參加評選即從眾多企業中脫穎而出，成為公股行庫中唯一獲此殊榮的金融機構。且目前第一銀行已有七成員工年薪超過百萬元。

將員工視為最重要資產的第一銀行，長期致力於提供具有競爭力的薪酬水準，各項薪資福利制度皆優於市場平均值，近年總獎金月數平均達 7 至 8 個月，2024 年更有約 6 成行員實領逾 8 個月；此外，為確保員工薪資能夠保持市場競爭力，每年都會進行升等晉級調薪，2022 年及 2024 年更全面加薪，整體加薪幅度分別達 6.5％及 8％，根據內部統計，第一銀行已有七成員工年薪超過百萬元。

為響應政府鼓勵婚育政策，第一銀行提供各項優於法令之假別及育兒福利，包含婚假 14 日、產假 58 日、陪產檢及陪產假 8 日，另有結婚津貼 3 萬元，第一胎補助 10 萬元、第二胎起每胎補助 15 萬元，生雙胞胎一次最高可以領 30 萬元；針對懷孕同仁則提供孕期交通津貼 1 萬元，降低妊娠後期因通勤產生的不適與風險，同時為支持有人工受孕需求之女性同仁，2023 年起新設「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，體恤女性同仁在生育過程中的辛勞。

除打造員工安心生養的工作環境，第一銀行也積極推動友善幸福職場，涵蓋「食、衣、住、行、育、樂」六大面向，不僅於總行設有員工餐廳，全臺多地設置員工宿舍，以降低同仁在外生活成本外，今年度更加碼提高休假旅遊補助，鼓勵同仁利用休假安排旅遊休閒活動；並且舉辦全行登山、親子志工活動、員工歌唱大賽、員工慶生、各類社團、體育等多項文康活動，促進同仁工作及身心平衡發展。