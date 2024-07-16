盤後速報 - 飛捷(6206)下週(7月23日)除息4元，預估參考價89.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
飛捷(6206-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月16日)收盤價93.90元計算，預估參考價為89.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
飛捷(6206-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。近5日股價下跌5.95%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|93.90
|4.0
|4.26%
|0.0
|2023/07/19
|71.8
|5.5
|7.66%
|0.0
|2022/07/20
|92.5
|4.0
|4.32%
|0.0
|2021/07/22
|69.6
|4.0
|5.75%
|0.0
|2020/07/16
|74.1
|4.5
|6.07%
|0.0
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