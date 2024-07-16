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鉅亨速報

盤後速報 - 飛捷(6206)下週(7月23日)除息4元，預估參考價89.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

飛捷(6206-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月16日)收盤價93.90元計算，預估參考價為89.9元，息值合計為4.0元，股息殖利率4.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

飛捷(6206-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。近5日股價下跌5.95%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 93.90 4.0 4.26% 0.0
2023/07/19 71.8 5.5 7.66% 0.0
2022/07/20 92.5 4.0 4.32% 0.0
2021/07/22 69.6 4.0 5.75% 0.0
2020/07/16 74.1 4.5 6.07% 0.0

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