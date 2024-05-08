營收速報 - 飛捷(6206)4月營收4.50億元年增率高達82.02％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15
今年前4月累計營收為14.63億元，累計年增率82.02%。
最新價為87.2元，近5日股價上漲2.71%，相關電腦週邊上漲1.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+431 張
- 外資買賣超：+470 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-39 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|450,051
|82.02%
|16.89%
|2024/3
|385,032
|49.32%
|31.75%
|2024/2
|292,250
|19.84%
|-13.04%
|2024/1
|336,071
|25.39%
|19.6%
|2023/12
|280,996
|19.96%
|-22.7%
|2023/11
|363,531
|29.36%
|3.73%
飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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