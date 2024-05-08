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鉅亨速報

營收速報 - 飛捷(6206)4月營收4.50億元年增率高達82.02％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15

飛捷(6206-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4.50億元，年增率82.02%，月增率16.89%。

今年前4月累計營收為14.63億元，累計年增率82.02%。

最新價為87.2元，近5日股價上漲2.71%，相關電腦週邊上漲1.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+431 張
  • 外資買賣超：+470 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-39 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 450,051 82.02% 16.89%
2024/3 385,032 49.32% 31.75%
2024/2 292,250 19.84% -13.04%
2024/1 336,071 25.39% 19.6%
2023/12 280,996 19.96% -22.7%
2023/11 363,531 29.36% 3.73%

飛捷(6206-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售系統 POS SYSTEM。平板電腦PANEL PC。資訊服務系統KIOSK。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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