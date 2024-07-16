盤後速報 - 統一證(2855)下週(7月23日)除息1.32元，預估參考價28.28元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
統一證(2855-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。
以今日(7月16日)收盤價29.60元計算，預估參考價為28.28元，息值合計為1.32元，股息殖利率4.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
統一證(2855-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。近5日股價下跌3.48%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|29.60
|1.32
|4.46%
|0.0
|2023/06/20
|17.75
|0.39
|2.2%
|0.0
|2022/07/12
|17.5
|1.89
|10.8%
|0.0
|2021/08/26
|26.15
|1.5
|5.74%
|0.4
|2020/08/04
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.2
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