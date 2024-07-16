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鉅亨速報

盤後速報 - 統一證(2855)下週(7月23日)除息1.32元，預估參考價28.28元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

統一證(2855-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。

以今日(7月16日)收盤價29.60元計算，預估參考價為28.28元，息值合計為1.32元，股息殖利率4.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

統一證(2855-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為承銷有價證券 自行買賣有價證券 受託買賣有價證券。股務代理 有價證券融資融券業務 期貨業務輔助 期貨自營。其它經證期會核准之有關證券業務。近5日股價下跌3.48%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 29.60 1.32 4.46% 0.0
2023/06/20 17.75 0.39 2.2% 0.0
2022/07/12 17.5 1.89 10.8% 0.0
2021/08/26 26.15 1.5 5.74% 0.4
2020/08/04 16.25 1.0 6.15% 0.2

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