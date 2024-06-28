AI發展驅動記憶體需求 這檔ETN涵蓋HBM成分股市占9成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 10:21
儘管美光股價在財報後下跌，但市場預期，AI 發展將是記憶體歷史上增長最快的新驅動力，統一證券 (2855-TW) 今 (28) 日提到，統一亞洲半導體 ETN(020025-TW)涵蓋 HBM(高頻寬記憶體)市占 90% 的記憶體雙雄以及相關設備廠，今年以來指數漲幅逾 30%。
統一亞洲半導體 ETN 是市場上罕見高純度 HBM 成份股的商品，主要成份股台積電 (2330-TW) 以及 SK 海力士今年以來皆有 60% 以上的優異報酬，其中，SK 海力士市值突破 162 兆韓元，已較現代汽車集團旗下 12 家上市公司的市值總和高，而日本半導體製造設備廠東京威力科創也有 45% 的漲幅。
統一亞洲半導體 ETN 特殊之處在於，含有高濃度的正 HBM 廠 SK 海力士與三星電子，兩者加起來拿下全球 90% 以上的 HBM 市場，加上亞洲最大的記憶體設備商東京威力，以及輝達供應鏈愛德萬測試，是市場罕見的指數編製規格，可讓 AI 投資連結到亞洲各半導體價值鏈的龍頭。
統一證券說明，日前外資法人上調全球 HBM 市場預測規模，將在 2026 年達 300 億美元，海力士將在未來 2-3 年維持在 HBM3 和 HBM3E 上的主導地位，HBM 市占率 50% 以上，而三星則在 HBM2E 上保持領先。
另一方面，因先進 DRAM 投資將復甦，法人也看好東京威力科創在蝕刻、塗布和顯影設備專利技術得競爭力，後市可期。
世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 日前將今年全球記憶體銷售額自前次預估的 1297.68 億美元一口氣上修至 1631.53 億美元，暴增 76.8%，而全年全球半導體設備銷售額預估值自前次的 5883 億美元上修至 6112 億美元，年增 16%，創歷史新高。
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