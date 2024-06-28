AI發展驅動記憶體需求 這檔ETN涵蓋HBM成分股市占9成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 10:21

統一亞洲半導體 ETN 是市場上罕見高純度 HBM 成份股的商品，主要成份股台積電 (2330-TW) 以及 SK 海力士今年以來皆有 60% 以上的優異報酬，其中，SK 海力士市值突破 162 兆韓元，已較現代汽車集團旗下 12 家上市公司的市值總和高，而日本半導體製造設備廠東京威力科創也有 45% 的漲幅。

統一亞洲半導體 ETN 特殊之處在於，含有高濃度的正 HBM 廠 SK 海力士與三星電子，兩者加起來拿下全球 90% 以上的 HBM 市場，加上亞洲最大的記憶體設備商東京威力，以及輝達供應鏈愛德萬測試，是市場罕見的指數編製規格，可讓 AI 投資連結到亞洲各半導體價值鏈的龍頭。

統一證券說明，日前外資法人上調全球 HBM 市場預測規模，將在 2026 年達 300 億美元，海力士將在未來 2-3 年維持在 HBM3 和 HBM3E 上的主導地位，HBM 市占率 50% 以上，而三星則在 HBM2E 上保持領先。

另一方面，因先進 DRAM 投資將復甦，法人也看好東京威力科創在蝕刻、塗布和顯影設備專利技術得競爭力，後市可期。