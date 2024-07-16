盤後速報 - 安泰銀(2849)下週(7月23日)除息0.38元，預估參考價14.77元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
安泰銀(2849-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。
以今日(7月16日)收盤價15.15元計算，預估參考價為14.77元，息值合計為0.38元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
安泰銀(2849-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。近5日股價下跌1.3%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|15.15
|0.38
|2.51%
|0.0
|2023/07/18
|15.45
|0.4
|2.59%
|0.0
|2022/07/19
|15.1
|0.73
|4.83%
|0.0
|2021/08/03
|16.8
|0.73
|4.35%
|0.0
|2020/07/28
|15.1
|0.73
|4.83%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 欣天然(9918)次交易(17)日除息1.5元，參考價40.2元
- 盤後速報 - 千附(8383)次交易(17)日除息1.5元，參考價45.3元
- 盤後速報 - 富鼎(8261)次交易(17)日除息2.49元，參考價85.31元
- 盤後速報 - 加高(8182)次交易(17)日除息1.2元，參考價36.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇