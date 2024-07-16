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鉅亨速報

盤後速報 - 安泰銀(2849)下週(7月23日)除息0.38元，預估參考價14.77元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

安泰銀(2849-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。

以今日(7月16日)收盤價15.15元計算，預估參考價為14.77元，息值合計為0.38元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

安泰銀(2849-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。近5日股價下跌1.3%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 15.15 0.38 2.51% 0.0
2023/07/18 15.45 0.4 2.59% 0.0
2022/07/19 15.1 0.73 4.83% 0.0
2021/08/03 16.8 0.73 4.35% 0.0
2020/07/28 15.1 0.73 4.83% 0.0

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