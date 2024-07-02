傳蔡鎮宇有意收購推2銀行合併 安泰銀、京城銀股價走堅
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 14:14
金融圈併購傳聞不斷，市場傳出，國泰金 (2882-TW) 董事長蔡宏圖胞弟、前副董事長蔡鎮宇，有意收購安泰銀行 (2849-TW) 與京城銀行 (2809-TW) 大部分持股，進而推動合併。2 家銀行今 (2) 日陸續發出重訊澄清，對於傳聞不予評論，但股價表現相對有撐，安泰銀上漲超過 1%，京城銀急拉收平盤。
京城銀今天上午重訊表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關報載傳聞，本公司不予評論。安泰銀對於媒體所稱收購事宜，亦不予評論。
據悉，隆力集團入主安泰銀行已經超過十年，持股逾 5 成，在市場上出售傳聞已久，但遲遲無法找到價格合適的買主，導致退場時機不斷延後。國票金曾拋出收購意願，但當時旺旺集團與耐斯集團拿下樂天後，對於是否再拿下實體銀行產生意見分歧，並遭金管會否決，使得併購案無疾而終。
京城銀先前也傳出多家金控有意娶親，包括中信金、永豐金等都被點名，但卡在價格談判上。中信金總經理陳佳文日前談及併購態度，坦言中國信託銀行確實有擴充分行家數的需求，理想的狀態是能併購又好、又大的銀行，強調透過併購可以增強效能、提升收益，永遠都是不排除的。
金管會主委彭金隆日前於上任滿月之際，揭露對於金融整併的態度。他表示，任何一件能增強競爭力、符合法令，並兼顧股東權益及市場穩定的併購，會持支持態度，金管會不會為支持而支持、為合併而合併，還是要看個案對市場影響。
台股今天震盪走跌，但金融股相對抗跌，其中，安泰銀股價開高走高，終場收在全場最高 14.75 元，漲幅 1.37%。京城銀以 63.4 元開低後，最低下探 62.7 元、跌幅超過 1%，一路壓在盤下，不過，最後一盤爆出買盤，帶動股價急拉收平盤 63.8 元。
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