傳蔡鎮宇有意收購推2銀行合併 安泰銀、京城銀股價走堅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 14:14

京城銀今天上午重訊表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關報載傳聞，本公司不予評論。安泰銀對於媒體所稱收購事宜，亦不予評論。

據悉，隆力集團入主安泰銀行已經超過十年，持股逾 5 成，在市場上出售傳聞已久，但遲遲無法找到價格合適的買主，導致退場時機不斷延後。國票金曾拋出收購意願，但當時旺旺集團與耐斯集團拿下樂天後，對於是否再拿下實體銀行產生意見分歧，並遭金管會否決，使得併購案無疾而終。

京城銀先前也傳出多家金控有意娶親，包括中信金、永豐金等都被點名，但卡在價格談判上。中信金總經理陳佳文日前談及併購態度，坦言中國信託銀行確實有擴充分行家數的需求，理想的狀態是能併購又好、又大的銀行，強調透過併購可以增強效能、提升收益，永遠都是不排除的。

金管會主委彭金隆日前於上任滿月之際，揭露對於金融整併的態度。他表示，任何一件能增強競爭力、符合法令，並兼顧股東權益及市場穩定的併購，會持支持態度，金管會不會為支持而支持、為合併而合併，還是要看個案對市場影響。