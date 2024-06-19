安泰銀股東會通過配息0.38元 續提升綠色授信

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-19 14:19

安泰銀行 (2849-TW) 今 (19) 日召開 113 年度股東常會，由董事長俞宇琦主持，會中通過 112 年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣 0.38 元。安泰銀強調，未來將持續提升綠色授信，把氣候變遷影響因子納入業務與日常營運流程，採取對應行動方案。

展望下半年，俞宇琦表示，將持續秉持專業永續的原則，兼顧業務發展與財務穩健，審慎面對每一次的挑戰，經營團隊也將盡最大努力經營，為股東、客戶、員工創造穩定成長的企業價值。

安泰銀去年營業淨收益為 58.22 億元，稅後純益 11.01 億元，每股稅後純益 (EPS)0.56 元。其中手續費淨收益 16.13 億元，年成長 15%，投資及其他淨收益年成長 50%。

安泰銀表示，在高品質資本政策下，112 年底資本適足率維持於 16.96%，普通股權益比率及第一類資本比率均達 15.79%，在本國銀行中排名第二，資本水準持續領先同業。

安泰銀今日股東會通過每股配發現金股利 0.38 元。自 100 年以來，已連續 14 年配發現金股利，股息政策衡平考量公司業務成長需求和股東期待，並兼顧股息發放之可續性。

安泰銀表示，在董事會的支持與全體同仁的努力下，不論是再生能源與永續連結貸款的授信案件提升，或是致力打造多元、公平與共融的幸福職場文化，皆積極導入 ESG 理念。同時，將氣候變遷影響因子納入業務與日常營運流程，採取對應行動方案，包括減少溫室氣體排放及能源使用、降低高碳排產業的投融資比例、增加綠色投融資金額、加強企業客戶的議合溝通等。