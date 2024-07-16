盤後速報 - 台中銀(2812)下週(7月23日)除權息0.96元，預估參考價18.37元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
台中銀(2812-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.56元，合計股利0.96元。
以今日(7月16日)收盤價19.80元計算，預估參考價為18.37元，權息值合計為1.43元，股息殖利率2.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
台中銀(2812-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為銀行相關事業。近5日股價上漲4.21%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|19.80
|0.4
|2.02%
|0.56
|2023/07/18
|15.75
|0.3
|1.9%
|0.42000000000000004
|2022/07/19
|13.7
|0.25
|1.82%
|0.5
|2021/08/31
|12.2
|0.24
|1.97%
|0.45
|2020/08/26
|12.1
|0.28
|2.31%
|0.52
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