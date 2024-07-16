search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 台中銀(2812)下週(7月23日)除權息0.96元，預估參考價18.37元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

台中銀(2812-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.56元，合計股利0.96元。

以今日(7月16日)收盤價19.80元計算，預估參考價為18.37元，權息值合計為1.43元，股息殖利率2.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

台中銀(2812-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為銀行相關事業。近5日股價上漲4.21%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 19.80 0.4 2.02% 0.56
2023/07/18 15.75 0.3 1.9% 0.42000000000000004
2022/07/19 13.7 0.25 1.82% 0.5
2021/08/31 12.2 0.24 1.97% 0.45
2020/08/26 12.1 0.28 2.31% 0.52

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23997.250.49%
台中銀19.80.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
台中銀

60.87%

勝率

#營收創高股

偏強
台中銀

60.87%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty