一表速看24檔金融股股利！這檔還原殖利率逾11%、2家現金殖利率逾5%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-05 09:11
金融股向來是許多存股族的心頭好，雖然 2022 年受到疫情干擾，使得 2023 年股利發放不如預期，但今年可說是重返榮耀，「補發」意味濃厚，多家金融機構配出優於往年的水準，甚至配發率達 100%，讓股民樂開懷，《鉅亨網》幫讀者整理 24 檔金融股 2024 年股利政策一覽表，現金殖利率超過 5% 的有中信金 (2891-TW) 及京城銀 (2809-TW) 2 家，還原殖利率則以臺企銀 (2834-TW) 逾 11% 最為驚豔。
總股利金額：京城銀、富邦金 3 元並列第一
首先以總股利金額來看，京城銀及富邦金 (2881-TW) 並列第一，京城銀為現金股利 3 元，富邦金則為現金 2.5 元、股票 0.5 元，國泰金 (2882-TW) 以 2 元位居第三，中信金、兆豐金及上海商銀 3 家皆為 1.8 元，現金、股票合計超過 1 元的金融股還有玉山金、元大金、華南金、臺企銀、第一金、遠東銀、永豐金、台新金及合庫金。
現金殖利率：中信金、京城銀超過 5%
若單以現金殖利率來觀察，超過 5% 的金融股有 2 家，分別為中信金 5.18% 及京城銀 5.24%，超過 4% 的共有 5 家，依序為華南金、國票金、華票、王道銀、玉山金，而富邦金、國泰金、兆豐金、永豐金、上海商銀等多達 11 家也有 3% 以上的現金殖利率。
還原殖利率：臺企銀超過 11% 最驚豔
不過，也有許多股民偏好股票股利，今年就有多檔金融股加碼配股，若從預估的還原殖利率來看，臺企銀最讓市場驚豔，現金加股票的還原殖利率高達 11.37%，富邦金以 8.21% 居次，而遠東銀、聯邦銀、台中銀、國票金 4 家亦有 7% 以上，台新金接近 7%。
還原殖利率落在 5-7% 之間的金融股還有兆豐金、玉山金、彰銀、華南金等多達 11 家，不過，還原殖利率會隨著股價變動，建議投資人當參考用即可，重點應放在能不能順利填權息，避免賺了股息、賠了價差。
24 家金融股將發出 2440 億元現金股利 為台股注入活水
根據統計，14 家金控今年將發放現金股利總金額達 2167.56 億元，創下歷史次高，年增近 8 成，金控業去年擺脫疫情干擾，普遍繳出亮麗成績單，今年開年以來，獲利亦維持成長，明年股息總額有望挑戰史上新高紀錄的 2357 億元。
除金控外，多家銀行亦拉高盈餘配發率，24 檔金融股預計將發出股息 2440.87 億元，隨著 520 行情到來，搭配上市櫃除權息旺季，可望創造一波「股息再投入」行情，在龐大的資金活水挹注下，台股基本面穩健，有機會擺脫五窮六絕魔咒，站穩 2 萬點之上，並重拾上攻動能。
今年金融股不僅不用提存特別盈餘公積，甚至可迴轉挹注可分配盈餘，使得多家公司股利改寫數十年來新高，加上股債市行情大好，存股族股利、價差兩頭賺，荷包可望大幅增胖，預料各家金融機構的股東常會上也將呈現歡樂氛圍大於煙硝味的現象。
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