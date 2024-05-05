一表速看24檔金融股股利！這檔還原殖利率逾11%、2家現金殖利率逾5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-05 09:11

金融股向來是許多存股族的心頭好，雖然 2022 年受到疫情干擾，使得 2023 年股利發放不如預期，但今年可說是重返榮耀，「補發」意味濃厚，多家金融機構配出優於往年的水準，甚至配發率達 100%，讓股民樂開懷，《鉅亨網》幫讀者整理 24 檔金融股 2024 年股利政策一覽表，現金殖利率超過 5% 的有中信金 (2891-TW) 及京城銀 (2809-TW) 2 家，還原殖利率則以臺企銀 (2834-TW) 逾 11% 最為驚豔。

總股利金額：京城銀、富邦金 3 元並列第一

首先以總股利金額來看，京城銀及富邦金 (2881-TW) 並列第一，京城銀為現金股利 3 元，富邦金則為現金 2.5 元、股票 0.5 元，國泰金 (2882-TW) 以 2 元位居第三，中信金、兆豐金及上海商銀 3 家皆為 1.8 元，現金、股票合計超過 1 元的金融股還有玉山金、元大金、華南金、臺企銀、第一金、遠東銀、永豐金、台新金及合庫金。

現金殖利率：中信金、京城銀超過 5%

若單以現金殖利率來觀察，超過 5% 的金融股有 2 家，分別為中信金 5.18% 及京城銀 5.24%，超過 4% 的共有 5 家，依序為華南金、國票金、華票、王道銀、玉山金，而富邦金、國泰金、兆豐金、永豐金、上海商銀等多達 11 家也有 3% 以上的現金殖利率。

還原殖利率：臺企銀超過 11% 最驚豔

不過，也有許多股民偏好股票股利，今年就有多檔金融股加碼配股，若從預估的還原殖利率來看，臺企銀最讓市場驚豔，現金加股票的還原殖利率高達 11.37%，富邦金以 8.21% 居次，而遠東銀、聯邦銀、台中銀、國票金 4 家亦有 7% 以上，台新金接近 7%。

還原殖利率落在 5-7% 之間的金融股還有兆豐金、玉山金、彰銀、華南金等多達 11 家，不過，還原殖利率會隨著股價變動，建議投資人當參考用即可，重點應放在能不能順利填權息，避免賺了股息、賠了價差。

24 家金融股將發出 2440 億元現金股利 為台股注入活水

根據統計，14 家金控今年將發放現金股利總金額達 2167.56 億元，創下歷史次高，年增近 8 成，金控業去年擺脫疫情干擾，普遍繳出亮麗成績單，今年開年以來，獲利亦維持成長，明年股息總額有望挑戰史上新高紀錄的 2357 億元。

除金控外，多家銀行亦拉高盈餘配發率，24 檔金融股預計將發出股息 2440.87 億元，隨著 520 行情到來，搭配上市櫃除權息旺季，可望創造一波「股息再投入」行情，在龐大的資金活水挹注下，台股基本面穩健，有機會擺脫五窮六絕魔咒，站穩 2 萬點之上，並重拾上攻動能。