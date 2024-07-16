信義區A辦華新麗華大樓取得LEED黃金級認證 晉身綠色商辦

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 16:38

座落台北信義區指標性商業辦公大樓華新麗華大樓，在仲量聯行顧問協助下，於今年 6 月取得約 1 萬 8,700 坪的 LEED O+M 黃金級認證，比原預期的時間提早四個月取得認證，讓這棟啟用 15 年的信義區 A 級辦公大樓，正式晉身綠色認證商辦行列。

華新麗華大樓是台北市信義區早期啟用的商辦大樓，在規劃、建材、施工法、營造品質各方面皆採取超高標準，原本就是一座兼具節能、安全、環保要求的智慧型綠建築。仲量聯行指出，由於華新麗華大樓保有完整的維護保養記錄，有助於加速認證輔導進程。例如，要達到 LEED 規範的室內二氧化碳濃度，華新麗華大樓因為本身有良好的外氣進風量設計，不需要進行大舉外部工程來改善空氣流通。

此外，仲量聯行則是精準定位出需增設設感測器、加強監測之處，讓業主用最低的投資去最有效地優化各項現有設施，再加上客製化的廢棄物管理及綠色採購的建議，協助提升大樓整體回收率，在最後認證結果中取得比預期更高的成績。

LEED O+M 全名為「能源與環境先導設計認證的既有建築營運與維護項目」（Leadership in Energy and Environmental Design for Operations and Maintenance），是由美國綠色建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）認證頒發的國際綠建築認證。

根據仲量聯行發布的《台北市 A 辦供給現況及升級趨勢報告》，台北市包含自用及租賃之 82 棟 A 級商辦中有 54% 的量體面積，已獲得 LEED 綠建築認證、台灣 EEWH 綠建築標章的認證或候選，超越亞太地區平均水準的 51%。

信義區 A 辦華新麗華大樓取得 LEED 黃金級認證 晉身綠色商辦。(圖：仲量聯行提供)

仲量聯行董事總經理侯文信表示，綠建築認證已逐漸成為高級辦公大樓標準配備，如何提升其資產的綠色價值及競爭力將是企業無法忽視的議題。仲量聯行很高興本次能協助華新麗華大樓成功提前取得 LEED O+M 黃金級認證，接下來將更緊密地合作並預計在 2027 年進一步挑戰升級至 LEED O+M 白金級認證。