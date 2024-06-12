〈ESG狂潮〉尖點科技獲第10屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 16:51
尖點科技 (8021-TW) 於第 10 屆公司治理評鑑結果脫穎而出，榮獲「排名前百分之一之小型市值上市櫃公司」殊榮，並於全體上市公司中排名前 6% 至 20%。
尖點科技指出，此一卓越成果不僅肯定尖點在公司治理推動上的不懈努力，更為尖點企業永續發展樹立了全新標竿。今年度頒獎典禮於今 (13) 日舉行，由尖點科技董事長林序庭代表公司上台受獎。
尖點科技指出，尖點自創業以來始終致力於提升公司治理效能，本次獲獎是對尖點追求卓越的最大肯定，亦是對尖點堅持高標準治理的最佳回報。尖點將持續深化在環境（E）、社會（S）及治理（G）三大領域的努力，不斷精益求精，以實現企業永續發展的目標。
展望未來，尖點科技指出，尖點將持續以最高標準自我要求，力求成為產業中的企業典範。尖點堅信，唯有持續強化環境保護措施、落實企業社會責任、擁有卓越的公司治理成效，才能真正實現企業與社會的永續發展，並創造公司及所有利害關係人之價值。
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