〈ESG狂潮〉尖點科技獲第10屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 16:51

尖點科技 (8021-TW) 於第 10 屆公司治理評鑑結果脫穎而出，榮獲「排名前百分之一之小型市值上市櫃公司」殊榮，並於全體上市公司中排名前 6% 至 20%。

尖點科技指出，此一卓越成果不僅肯定尖點在公司治理推動上的不懈努力，更為尖點企業永續發展樹立了全新標竿。今年度頒獎典禮於今 (13) 日舉行，由尖點科技董事長林序庭代表公司上台受獎。

尖點科技指出，尖點自創業以來始終致力於提升公司治理效能，本次獲獎是對尖點追求卓越的最大肯定，亦是對尖點堅持高標準治理的最佳回報。尖點將持續深化在環境（E）、社會（S）及治理（G）三大領域的努力，不斷精益求精，以實現企業永續發展的目標。