〈ESG狂潮〉泰鼎通過ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查獲授證

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 18:34

隨著全球暖化加劇，環境永續和減碳計畫對企業永續經營的重要性日益增加。為了強化減碳策略，泰鼎 - KY(4927-TW) 日前通過 SGS (Thailand) Ltd 依照 ISO 14064-1:2018 標準進行的溫室氣體盤查驗證，並於今 (18) 日舉行授證儀式，由執行長周瑞祥代表受證，泰鼎指出，這顯示泰鼎碳盤查系統已達到國際標準，獲得權威機構的認可。

泰鼎 - KY 指出，ISO 14064-1:2018 是 ISO 組織於 2018 年發布的全球標準，旨在透過相關性、完整性、一致性、準確性及透明度等原則，確保溫室氣體排放數據的可靠性，協助組織檢視自身碳排現況、找出管理的漏洞，並據以制定有效的減碳策略。

泰鼎 - KY 指出，自 2016 年起，泰鼎 - KY 自願編制永續報告書及盤查碳排放資料。2021 年底，推出「泰鼎綠色專案 (GREEN Project)」，以提高再生能源替代比率、強化水資源管理為目標，滿足未來工廠用水用電需求。

同時，泰鼎 - KY 也進行 ISO14064-1:2018 相關教育訓練，提升內部碳盤查能力，為減碳計畫奠下更堅實的基礎。截至 2023 年，泰鼎 - KY 太陽能發電系統裝置容量已達 5.1MW，年減碳量超過 3,700 噸；配合各項節能計畫成果，2025 年起，年減碳量預計可達近 9,000 噸。