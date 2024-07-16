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〈力積電法說〉Q3稼動率爬升 營收可望優於上季

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 16:05

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力積電示意圖。(鉅亨網資料照)

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (16) 日召開法說會，公司表示，近期手機、筆電等需求逐步增溫，帶動 12 吋、8 吋製程稼動率爬升，整體營收可望優於上季，不過受銅鑼廠 P5 進入試產，將對毛利有負面影響，轉盈仍須視產能爬升速度。

展望第三季，力積電指出，記憶體稼動率上季就已達 9 成，且隨著市場對價格向上有共識，目前維持全產能生產，12 吋邏輯製程稼動率則會提升至 80% 以上，8 吋的分離式元件與邏輯製程也提升至 70%，預期現階段產能利用率提升僅是起步，有機會緩步爬升。

針對價格，力積電認為，儘管中國新產能陸續開出，但同業稼動率也不錯，整體價格市場氛圍已落底、並趨於穩定，且公司主要客戶為非中系，公司也調漲部分價格，有助營收表現。

以產品別來看，力積電電源管理 IC 客戶庫存已告段落，需求緩步回升，AI 相關電源管理 IC 也準備送樣給新客戶，可望在明年貢獻營收，預期將在銅鑼新廠進行量產。

驅動 IC 與 CIS 方面，力積電也都保留產能給客戶，支持客戶在非中國市場競爭，且由於地緣政治關係，公司也獲得中國當地 IC 設計公司青睞，以瞄準海外市場，不參與中國內地市場競爭。

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力積電銅鑼新廠AIPMIC

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