〈力積電新廠啟用〉蔡英文：AI帶來各項應用 臺灣半導體業地位更關鍵

鉅亨網記者魏志豪 苗栗 2024-05-02 13:25

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (2) 日舉辦銅鑼新廠 P5 啟用典禮，總統蔡英文也現身力挺，除了致詞祝賀力積電新廠啟用，也預期未來隨著 AI 帶來各項應用發展，全球產業將面臨快速變革，臺灣半導體產業地位會更加關鍵。

蔡英文指出，政府過去八年來推動「5+2 產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」，以半導體產業的優勢帶動數位革命和智慧創新，確保臺灣在全球科技生態系的領先地位。

未來也會持續努力優化產業環境、培育人才，並鼓勵國內、外企業在臺投資合作，提升臺灣半導體技術的能量。她期盼，政府與民間共同努力，持續提高半導體供應鏈在地完整性，維持臺灣的優勢地位，創造下一個科技榮景。

力積電董事長黃崇仁也表示，臺灣半導體業在八年前還沒有這麼強盛，但過去八年在蔡英文總統的領導下，成立半導體學院，才帶動臺灣半導體業蓬勃發展，也特別跟員工說一定要在總統結束任期前，完成銅鑼廠落成啟用，也引起全場哄堂大笑。

蔡英文說，半導體產業是臺灣的過去、現在和未來。去年，半導體產業產值達到 4.3 兆元，就業人數超過 25 萬人，是驅動臺灣經濟成長、促進產業創新的重要動力。

展望未來，蔡英文強調，臺灣半導體產業除了在臺灣持續深耕最先進的製程技術和記憶體的研發，也要走向世界，在全球的 AI 及高科技發展中貢獻關鍵的力量，未來會將最高階的半導體技術留在臺灣，而人才培育也是重要的一環。

從 2022 年開始，政府投入 24 億元經費補助大專院校，設置產業人才和技術培育的基地。蔡英文也感謝力積電響應政府政策，出資協助臺灣多所大學成立半導體研究學院，透過集結產官學研的力量，培育高科技人才，促進國家重點領域的發展，更提升了臺灣產業的競爭力。

政府會持續努力優化產業環境、培育人才，並且鼓勵國內、外企業在臺投資合作，來提升臺灣半導體技術的能量。