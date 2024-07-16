亞電擴大非消費電子並打入醫療產業 上半年營收年增11.45%

亞電近年來持續優化產品結構，研發並耕耘高利基型、高門檻領域，其效益也逐步顯現，亞電獨家薄型 EMI 產品已正式打入歐系醫材大廠供應鏈，未來將逐步放量，由於 3μm 薄型 Polyimide 膜具備在惡劣環境下仍可穩定運作之特性，其優異的 EMI 屏蔽效果可有效降低環境周遭電磁波干擾產品正常使用，亦使該材料在市場上有更具性價比之選擇，打破單一廠商壟斷之特性。