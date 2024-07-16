亞電擴大非消費電子並打入醫療產業 上半年營收年增11.45%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 12:41
軟板業上游已擺脫包括台虹 (8039-TW)、亞電 (4939-TW) 已擺脫客戶端短單、急單拉貨的窘況，預估的第三季營收也將成長，亞電主管表示，第二季為傳統電子業出貨淡季，訂單與營運表現合乎預期，整體供應鏈已回到正常節奏，第三季可望逐步回升，並打醫療體系。
同時，亞電非消費性電子領域出貨也持續擴大，有助集團營收結構更加健全。
亞電 2024 年 6 月營收 1.28 億元，年減 1.66%，第二季營收 4.01 億元，年增 9.82%，2024 年上半年營收 7.58 億元，年增 11.45%。
亞電近年來持續優化產品結構，研發並耕耘高利基型、高門檻領域，其效益也逐步顯現，亞電獨家薄型 EMI 產品已正式打入歐系醫材大廠供應鏈，未來將逐步放量，由於 3μm 薄型 Polyimide 膜具備在惡劣環境下仍可穩定運作之特性，其優異的 EMI 屏蔽效果可有效降低環境周遭電磁波干擾產品正常使用，亦使該材料在市場上有更具性價比之選擇，打破單一廠商壟斷之特性。
亞電將持續投入研發量能，開拓不同應用領域之可能性，分散單一產業出貨淡旺週期的營運風險，除高階醫療器材外，電動車相關訂單也持續穩定挹注，包括車用動力系統、中控系統、觸控螢幕、車燈與電池模組等，並從電池延伸的儲能設備系統，成為消費性電子外的營運基礎。
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