三大效益顯現 力積電下半年起營運回升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 13:18

力積電 (6770-TW) 今 (21) 日召開股東會，由總經理謝再居主持，隨著公司佈局 Wafer on Wafer 堆疊技術的相關效益顯現，加上客戶庫存調整完畢，以及銅鑼新廠帶來新的業務機會，預期下半年起到明年，公司營收將逐漸回升。

回顧去年，謝再居說，雖然 AI 產業火熱，但手機、電腦兩大市場呈現衰退，庫存調整時程延長，影響相關周邊 IC 需求，如驅動 IC、影像感測器、PMIC 等，還有 DRAM 價格崩跌，影響去年營收衰退 42% 至 440 億元，且因認列 103 億元閒置產能損失及銅鑼新廠量產前開辦費用 24 億元，造成稅後虧損 16 億元。

謝再居指出，疫情過後，終端市場反彈不如預期，特別是中國市場銷售疲弱，整體庫存調整延長，影響客戶拉貨信心，加上中國大幅擴充成熟製程產能，代工單價緩步下降，直到農曆年後才有止穩跡象，目前僅記憶體代工價有回升。

力積電近兩年因應地緣政治以及中國同業競爭，積極調整產品線與投資策略，試著迎接有 OOC(Out of China) 需求的大型客戶，其中，在邏輯方面，力積電以 80 奈米以及 55 奈米的 BCD 製程製造 PMIC，期望爭取 IoT、AI、高速運算以及電動車等高成長市場。

記憶體代工方面，力積電作為業界唯一提供記憶體晶圓代工服務的公司，鎖定小批量多樣化的 DRAM 和 SLC NAND 市場，與客戶共同開拓網通及電腦裝置與周邊產品。

在 8 吋晶圓代工方面，力積電致力擴大功率元件的代工服務，不斷提高 MOSFET、IGBT 的產品性能，並積極推進 GaN(氮化鎵) 等新產品與製程的技術，以滿足客戶多元化需求，保持市場競爭力。