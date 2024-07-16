中華電信攜手所羅門 結合雙方優勢推動AI智慧製造升級
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 18:16
中華電信 (2412-TW) 今 (16) 日指出，與所羅門 (2359-TW) 簽署合作備忘錄，以 AI 賦能生產力，共同推動工業自動化以及智慧製造升級。此次合作，結合中華電信的資通訊資源，以及所羅門在 AI 與自動化領域的技術，為企業提供創新 AI 解決方案。
中華電信表示，此次與所羅門的合作，中華電信提供 5G 技術與資通訊解決方案，透過 5G 網路建置，奠定工業自動化和智慧製造的基礎，結合所羅門深度學習技術，提供 AI 視覺檢測、AI 機器人等多方面的智慧製造解決方案。
中華電信進一步說明，所羅門提供擴增式 AI 智能解決方案，整合擴增實境與先進 AI 深度學習技術，補足過去傳統 AR 視覺缺少的複查確認功能，快速輔助產線進行辨識、流程導引等應用。
此外，結合中華電信提供穩定且高速的數據傳輸，為 AI 和 AR 技術的實現提供基礎，確保 AI 和 AR 應用得以高效運行，並透過串聯工廠產線，提供整合的自動化解決方案，強化核心競爭力。
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