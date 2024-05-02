〈力積電新廠啟用〉總投資額超過3000億元 月產能5萬片

鉅亨網記者魏志豪 苗栗 2024-05-02 11:27

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (2) 日舉辦銅鑼新廠 P5 啟用典禮，董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠為 12 吋晶圓廠，總投資額超過新台幣 3000 億元，月產能可達 5 萬片，目前已完成首批設備安裝並投入試產，將成為公司推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

力積電此次新廠剪綵啟用儀式大咖雲集，包括總統蔡英文、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦以及美國在台協會、印度、日本、法國駐台代表、日本宮城縣知事以及國內外半導體上下游廠商高階主管共計近 700 人親自出席盛會。

黃崇仁說，銅鑼新廠於 2021 年 3 月動土興建，疫情期間該公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，還是要耗時三年新廠才能落成啟用，截至目前此項 12 吋晶圓廠投資案已耗資逾新台幣 800 億元。

力積電銅鑼新廠土地面積逾 11 萬平方米，剛落成啟用的第一期廠房擁有 28000 平方米的潔淨室 (Clean Room)，預計在此新廠建置 55、40、28 奈米製程月產能 5 萬片的 12 吋晶圓生產線，未來隨業務成長該公司仍可在銅鑼廠區興建第二期廠房，繼續將 22 奈米技術往前推進。