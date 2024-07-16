鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為4.59元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.68元，最低估值0.38元，預估目標價為4.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.64
|0.63
|0.67
|最低值
|0.38(0.38)
|0.38
|0.4
|0.67
|平均值
|0.48(0.49)
|0.48
|0.48
|0.67
|中位數
|0.47(0.48)
|0.46
|0.45
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.38億
|137.99億
|147.37億
|156.27億
|最低值
|117.24億
|119.76億
|124.33億
|156.27億
|平均值
|123.90億
|124.77億
|130.35億
|156.27億
|中位數
|123.21億
|122.99億
|128.43億
|156.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|0.21
|1.34
|1.04
|0.72
|營業收入
|100.50億
|84.94億
|145.19億
|159.57億
|137.97億
詳細資訊請看美股內頁：
蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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