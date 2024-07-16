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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為4.59元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.68元，最低估值0.38元，預估目標價為4.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.68(0.68)0.640.630.67
最低值0.38(0.38)0.380.40.67
平均值0.48(0.49)0.480.480.67
中位數0.47(0.48)0.460.450.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.38億137.99億147.37億156.27億
最低值117.24億119.76億124.33億156.27億
平均值123.90億124.77億130.35億156.27億
中位數123.21億122.99億128.43億156.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.140.211.341.040.72
營業收入100.50億84.94億145.19億159.57億137.97億

詳細資訊請看美股內頁：
蓋爾道鋼鐵ADR(GGB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGGB

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