鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inari Medical Inc(NARI-US)EPS預估上修至-0.44元，預估目標價為63.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 18:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Inari Medical Inc(NARI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.44元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.58元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.2(-0.2)
|0.89
|1.72
|1.06
|最低值
|-0.58(-0.78)
|-0.23
|0.34
|0.9
|平均值
|-0.4(-0.44)
|0.19
|0.69
|0.98
|中位數
|-0.44(-0.47)
|0.16
|0.53
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.01億
|7.26億
|8.69億
|10.30億
|最低值
|5.97億
|6.97億
|8.04億
|9.86億
|平均值
|5.99億
|7.08億
|8.30億
|10.01億
|中位數
|5.98億
|7.06億
|8.30億
|9.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|0.27
|0.18
|-0.55
|-0.03
|營業收入
|5,113萬
|1.40億
|2.77億
|3.83億
|4.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Inari Medical Inc(NARI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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