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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Inari Medical Inc(NARI-US)EPS預估上修至-0.44元，預估目標價為63.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 18:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Inari Medical Inc(NARI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.44元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.58元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.2(-0.2)0.891.721.06
最低值-0.58(-0.78)-0.230.340.9
平均值-0.4(-0.44)0.190.690.98
中位數-0.44(-0.47)0.160.530.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.01億7.26億8.69億10.30億
最低值5.97億6.97億8.04億9.86億
平均值5.99億7.08億8.30億10.01億
中位數5.98億7.06億8.30億9.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS--0.270.18-0.55-0.03
營業收入5,113萬1.40億2.77億3.83億4.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Inari Medical Inc(NARI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNARI

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