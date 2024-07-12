〈台股開盤〉漲多早盤拉回修正逾400點 5日線支撐爲一大關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 09:33

台北股市今 (12) 日在美國費城半導體指數收盤大跌 3.47% 的壓力之下，開盤在蘋果概念股大立光 (3008-TW) 大跌摜破 3000 元大關、台積電 (2330-TW) 也大跌逾 4%，早盤台股以 23955.67 點開出，指數大跌逾 400 點，預估全場成交值爲 6449 億元。市場專家指出，台股大盤將以 5 日線爲重要支撐，同時要觀察價量走勢。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股大盤指數在高檔遇美股下跌的利空，目前看 24030 點的 5 日線支撐，在電子股漲多之後，生技族群可能成為資金避險的去處。目前大盤要注意價量的配合走勢爲重點。

台股集中市場今天以 23955.67 點開出，指數大跌逾 400 點，早盤最高 23995.54 點，預估全場成交值爲 6449 億元。早盤電子股指數下跌 2.36%，占大盤成交比重 68%，金融股指數上漲 0.36%，占大盤成交比重 3.5%。

大立光昨日召開法說會後，今天早盤股價不振，早盤開低破 3000 元關卡，最低達 2935 元，台積電以 1030 元開出，也是早盤最低點，最高爲 1045 元；鴻海 (2317-TW) 早盤也下跌 3%。

今晨收盤的美股，由通膨數據降溫顯示聯準會 (Fed) 有望今年降息後，資金紛紛撤離大型科技股，湧向利率敏感股票，美股主指週四 (11 日) 幾乎盡墨，僅道瓊勉強收紅約 32 點。特斯拉終止連十一漲，輝達挫超 5.5%。

美股週四 (11 日) 主要指數表現：美股道瓊指數上漲 32.39 點，或 0.08%，收 39,753.75 點。那斯達克指數下跌 364.04 點，或 1.95%，收 18,283.41 點。S&P 500 指數下跌 49.37 點，或 0.88%，收 5,584.54 點。費城半導體指數下跌 204.88 點，或 3.47%，收 5,699.66 點。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.43%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.46%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。