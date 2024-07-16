〈焦點股〉AI伺服器市場暢旺帶動機殼需求 晟銘電、迎廣攜手漲停

晟銘電早盤以 113.5 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 131.5 元，連續 2 個交易日漲停，成交爆量超過 4 萬張，不過昨 (15) 日晟銘電當沖量約 2.3 萬張，當沖比達 6 成，需留意股價波動。觀察三大法人籌碼動向，三大法人昨天合計買超 4925 張張。

迎廣早盤則以 120 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 131 元，力拚站回所有均線，成交同樣爆量超過 1 萬張。至於三大法人籌碼動向，三大法人 7 月以來連續 9 個交易日賣超迎廣，合計賣超 6400 張，直到上周五 (12 日) 轉為買方，但僅小買 93 張，且又在昨日賣超 63 張。