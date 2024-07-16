〈焦點股〉AI伺服器市場暢旺帶動機殼需求 晟銘電、迎廣攜手漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 11:43
AI 伺服器市場下半年持續增溫，帶動伺服器機殼需求暢旺，激勵機殼廠晟銘電 (3013-TW)、迎廣 (6117-TW) 今(16) 日雙雙亮燈漲停，晟銘電鎖住 121.5 元，迎廣則鎖住 131 元。
晟銘電早盤以 113.5 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 131.5 元，連續 2 個交易日漲停，成交爆量超過 4 萬張，不過昨 (15) 日晟銘電當沖量約 2.3 萬張，當沖比達 6 成，需留意股價波動。觀察三大法人籌碼動向，三大法人昨天合計買超 4925 張張。
迎廣早盤則以 120 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 131 元，力拚站回所有均線，成交同樣爆量超過 1 萬張。至於三大法人籌碼動向，三大法人 7 月以來連續 9 個交易日賣超迎廣，合計賣超 6400 張，直到上周五 (12 日) 轉為買方，但僅小買 93 張，且又在昨日賣超 63 張。
受惠伺服器拉貨動能強勁，晟銘電、迎廣上半年營收表現亮眼，晟銘電上半年營收達 40.65 億元，年增 40.9%；迎廣上半年營收 14.72 億元，年增 47.66%。
晟銘電指出，下半年隨著新產品陸續推出，第四季開始包含液冷機櫃、整合系統產品等都將量產出貨，預期下半年有望逐季成長。迎廣則看好水冷占比持續提高，年底水冷占伺服器業務比重有望提升至 1 成，各產品線今年也都會成長。
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