〈台股開盤〉川普遇刺市場觀望 24000點又沒站穩挫百點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-15 09:51
週五美股回穩反彈，四大指數全數收漲，但週日川普造勢時遇襲，引發市場擔憂，台股今 (15) 日開盤小漲 11 點、以 23927 點開出，盤中雖然一度站回 24000 點，但在台積電、金融股壓盤下翻黑，最低來到 23759.51 點，下跌逾 150 點。
權值股表現來看，台積電今日平盤開出，最高 1045 點、最低 1025 點，仍是大盤震盪主因，鴻海、聯發科、廣達、日月光投控、聯電等等全面上漲，台達電則下跌逾 1%。
其餘大型電子股來看，大立光漲逾 2%、矽力 *-KY、微星、力成、健策等上漲；不過，智邦、臻鼎 - KY 跌幅在 3% 上下、群創及友達也同步回檔 2-3%，技嘉、奇鋐、仁寶、緯穎、國巨、祥碩、英業達等全面走跌。
金融股漲多拉回也壓抑大盤表現，國泰金跌近 2%、中信金跌近 3%、元大金、國泰金、富邦金、開發金、新光金等全面回檔修正逾 2%，華南金、合庫金、玉山金平盤震盪，在金控族群中表現相對有撐。
傳產股方面，地產股成資金避風港，興富發大漲半根停板，海悅直奔亮燈整停、大將、愛山林等漲 9%、達力、聯上發、基泰等漲 7%，京城、遠雄、永信建、昇陽、寶徠、勤美、冠德等漲 3-4%。
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