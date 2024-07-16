〈力積電法說〉銅鑼新廠試產影響 Q2虧損擴大EPS -0.58元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-16 16:25
力積電 (6770-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，公佈第二季自結，受銅鑼新廠進行試產影響，毛利率降至 5.3%，虧損也較上季擴大，每股稅後虧損 0.47 元，累計上半年虧損 0.58 元。
力積電第二季受惠手機、筆電、車用與網通等需求上揚，營收達 111.23 億元，季增 3%，年增 1%，毛利率為 5.3%，季減 10.1 個百分點，年減 13.4 個百分點，每股稅後虧損 0.47 元；力積電上半年營收 219.43 億元，年減 2.29%，每股稅後虧損 0.58 元。
力積電指出，毛利率下滑的主因是銅鑼廠開始試產，新廠啟動初期產能利用率較低，對毛利率造成顯著影響，預期今年下半試產的影響仍會對公司毛利率產生衝擊。
不過，力積電也看好，目前下游客戶庫存健康，第三季下單能見度穩定，整體營收將小幅增長，12、8 吋晶圓廠的產能利用率可望分別爬升到 80% 和 70% 的水準。
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