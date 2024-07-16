愛立信預期2029年全球5G用戶數上看56億 看好FWA發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-16 14:07

愛立信今 (16) 日發布最新《愛立信行動趨勢報告》指出，顯示全球 5G 用戶數持續成長，預期至 2029 年底全球 5G 用戶數上看 56 億，包含台灣在內的東北亞市場 5G 用戶數則將突破 18 億。此外，FWA 成為 5G 第二大應用案例，愛立信看好 FWA 發展。

根據愛立信報告，目前全球約有 300 家的電信商提供 5G 服務，其中約有 50 家推出 5G 獨立組網 (SA) 服務。全球 5G 用戶今年第一季新增 1.6 億，用戶總數突破 17 億，預期今年全年將新增 6 億用戶。

至於包含台灣在內的東北亞地區，愛立信總經理周大企指出，東北亞 5G 用戶數持續成長，2023 年增加 2.34 億，用戶總數突破 9 億，滲透率僅次於北美地區，達 41%。

愛立信指出，台灣 5G 開台已屆滿 4 年，根據 NCC 統計，台灣 5G 用戶數突破 900 萬，預計到 2029 年底，5G 將成為主流的行動接取技術，屆時包含台灣在內的東北亞地區 5G 用戶數將突破 18 億。

愛立信進一步提到，FWA(固定無線接入) 為 5G 應用中的關鍵案例，目前僅次於增強型行動寬頻 (eMBB)，過去一年中，提供 FWA 的電信商數量增加。截至今年 4 月，在《行動趨勢報告》所調查的 310 家電信商中，有 241 家提供 FWA 服務，其中又有 128 家提供 5G FWA 服務，較去年同期成長。

周大企也提到，FWA 可以解決數位落差的痛點，包含北美、日本及香港等有光纖到府，但在光纖在偏遠地區不夠支應，電信業者希望透過 FWA 解決。因此周大企認為，FWA 在台灣也有商機，只要有商機就會有電信商願意投入測試。