五大發卡行上半年刷出1.65兆元 中信銀奪雙冠王、玉山銀單月破千億

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 08:58

國內前五大發卡行公布最新 6 月信用卡情形，中信銀單月破千億、累計上半年破 4000 億元，奪下刷卡雙冠王，同時也是 6 月的發卡王，值得注意的是，玉山銀單月同步衝破千億，登上刷卡亞軍。五大發卡行 6 月簽帳金額合計為 4190 億元，主要受惠上月報稅旺季稅款入帳，累計上半年刷卡量合計 1.65 兆元，全年可望改寫史上新高。

觀察 6 月五大發卡行刷卡情形，根據各家銀行統計，中信銀以 1112 億元奪下刷卡王寶座；玉山銀也一舉破千億大關，達 1025 億元，締新猷，並直衝第二名，月增超過 1 倍；國泰世華銀以 917 億元居第三，同創最佳紀錄；北富銀和台新銀皆為 567 億元，分列第四、五名。

觀察單月發卡數，中信銀以 6.8 萬張穩居發卡王，其次為玉山銀 5.9 萬張，國泰世華銀同為 5.9 萬張，居第三，北富銀 5.7 萬張、台新銀 4.8 萬張，分列第四、五名。

累計上半年簽帳金額，中信銀衝破 4000 億元，達 4053 億元，寫下歷史同期新高，領先國泰世華銀行的 3748 億元，第三為玉山銀 3215 億元，第四、五名分別為北富銀、台新銀的 2980 億元、2554 億元。

流通卡數方面，中信銀仍為第一，達 931.2 萬張，其次為北富銀的 744 萬張，其餘依序為國泰世華銀 734 萬張、玉山銀 726 萬張、台新銀 651 萬張。

中信銀旗下擁有 LINE Pay 卡、中油聯名卡，6 月刷卡量雖難以突破去年創下的天花板 1218 億元，但累計上半年簽帳金額年增 6.3%，續創歷年同期新高，單月刷卡量成長主因為民眾出國旅遊及外出用餐購物需求增溫，帶動旅遊、餐飲、超市、超商等消費金額增加。

玉山銀簽帳金額突破千億，寫下最強 6 月佳績，旗下擁有熊本熊卡、U Bear 卡、Pi 拍錢包信用卡等卡片，該行指出，6 月主要簽帳來源包括稅款、旅遊及國外消費，許多持卡人已習慣使用信用卡繳稅，挹注簽帳成長逾 10%，旅遊與國外消費則在暑假高峰期表現突出，占整體簽帳也達 10% 以上。

國泰世華銀表示，6 月受惠綜所稅簽帳金額成長，加上主力 CUBE 卡各項權益方案回饋有效吸引民眾刷卡消費，其中「趣旅行」方案帶動海外簽帳較去年同期成長近 45%，整體旅遊消費成長 30%。

北富銀 6 月信用卡簽帳金額 568 億元，較去年同期成長 28%，較上月增加 12.25%，主要為綜所稅刷卡金額於 6 月上旬入帳，除了稅款貢獻外，量販超市及旅遊類別 (包含海外消費、旅行社及航空公司等相關場域)，三大類別消費佔比近 45%。 北富銀信用卡 6 月發卡量 5.8 萬張，主要貢獻來自 Costco 聯名卡、 J 卡及 momo 卡。