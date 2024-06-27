新青安射第4箭 即日起「限貸1次」 對投機客「絕對零容忍、追查到底」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 19:02

青安房貸政策被指衍生轉租、人頭戶等問題，財政部政務次長阮清華今（27）日召開「新青安貸款推動情形」記者會表示，上午行政院會討論，除已提出的 3 大措施，增加「限貸一次」規定，意即使用新青安優惠買房後，一旦賣掉房地即不能再使用。阮清華強調新青安會實施至 115 年 7 月 31 日，不會有空窗期。

阮清華表示，依據目前各行庫承作新青安貸款的回報資料，使用對象以青壯年、總價低、貸款年限長（30-40 年為主），中小坪數為主要樣態，截至目前都符合政策目的，借人頭戶等遭濫用情形應只是極少數。

阮清華強調，新青安貸款立意良善，旨在協助無自有住宅家庭購屋，截至 113 年 5 月底止，已核貸 5 萬 7,980 戶，但為釐清外界質疑新青安房貸之剛性需求，引發投機客、人頭戶及轉租等不符成家自住政策目的，財政部研提新青安貸款查核管控及優化措施。

阮清華重申，財政部對於極少數投機戶或炒房客絕對是「零容忍」，絕對徹查到底，並指出明日將邀請公股行庫開會，要求加快查核速度，對於違規借戶將追查到底 。公股銀行會持續落實「貸前審查、貸後稽查」，呼籲意圖投機取巧者，不要以身試法。但若經查有違規者，除追回已補貼利息，目前並無其他罰則或罰款，也無違約金規定，只是需轉換為一般貸款的差別。

此外，行政院會今上午已通過修正青安貸款原則，新增「限貸一次」規則，從去年 8 月 1 日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年 6 月 27 日起，即不得再次申貸新青安貸款。阮清華認為該措施設立門檻後，「大家可以想像，新青安的比例會往下降」。

阮清華說明，新青安新戶都將被要求簽自住切結書，用意是要更明確告知其權利義務，但在今天之前已使用新青安的舊戶，雖未簽署自住切結書，日後一旦被查到有轉租情形，也會以不符合條件而被追回利息補貼，若查出是人頭戶，也一樣會追回利息補貼。

針對外界歸因新青安政策遭濫用成炒房元凶，阮清華說，房地產上漲有很多因素，股市熱、資金豐沛、經濟動能好等因素，都有一些助長影響，不應視新青安為炒高房價的罪魁禍首，且從貸款案件佔比來看也不成比例，且財政部提出多項措施，來維持房地產秩序，包括房地合一 2.0、房屋稅 2.0、追查新青安的違規案件。

財政部資料顯示，新青安貸款自 112 年 8 月 1 日開辦，截至 113 年 5 月底貸款戶有 5 萬 7980 戶，貸款金額 4281 億餘元，貸款者以 39 歲以下占比 73％最多，申貸區域以新北市戶數占比近 2 成最多，六都合計占比 76％。

以房屋總價來看，新青安貸款買房總價 800 萬元以下占 28.77％，801 萬元以上至 1000 萬元占 16.96％，1001 萬元至 1500 萬元占比 32.47％；新青安貸款買房，也不乏有財力者，房屋總價 1501 萬元至 2000 萬元占比 13.52％，2000 萬元以上占比 8.29％，亦即超過 2 成 1 的申貸戶，其房屋總價超過 1500 萬元。

自去年 8 月新青安上路以來，住宅基金補貼利息的金額已提撥 17.79 億元，阮清華表示，新青安實施期程至 115 年 7 月 31 日，不會有空窗期，若資金不足，會用公務預算支應。