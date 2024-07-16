〈焦點股〉宏碁資訊大漲近8% 挑戰波段高價350元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-16 10:08

資訊軟體服務商宏碁資訊 (6811-TW) 上半年合併營收 45.52 億元，年增 11.6%，創同期新高，其中，6 月合併營收創單月新高，反映有效搭上生成式 AI 服務的快速發展，今 (16) 日早盤股價大漲 8%，最高來到 347.5 元，即將挑戰 3 月初創下的波段高價 350 元。

宏碁資訊表示，業績成長的主因在於企業客戶持續上雲，增加採購雲端服務，同時，因應趨勢加碼投資人工智慧的各種運用，逐漸挹注新營收動能。

宏碁資訊三大主要業務包括雲端服務、加值產品和應用開發，其中，生成式 AI 加速器平台服務，目前已獲超過 30 家以上的企業和政府單位使用。

宏碁資訊強調，會積極扮演「企業生成式 AI 加速器」的角色，推動客服優化、程式優化和營運優化，引導企業逐步實現生成式 AI 應用。