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去年配輸電業產值首破千億創新高 AI半導體推升需求將再創高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 11:05

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去年配輸電業產值1060億年增11.8%創歷史新高 今年AI半導體推升需求產值再創高峰 （鉅亨網記者張韶雯攝）

經濟部統計處今 (15) 日公布，112 年發電、輸電及配電機械業產值突破千億元門檻，攀升至 1,060 億元，創歷史新高，年增 11.8%。113 年 1-4 月在半導體產業復甦，全球晶片大廠紛紛啟動新一輪建廠，以及 AI 產業帶動電力需求增加下，產值續成長 15.0%。展望全年可望突破去年，再創新高。

統計處指出，我國發電、輸電及配電機械業以內銷為主，113 年 1-4 月內銷占比約 8 成，產值自 108 年以來維持在 734 億元以上的水準，隨產業景氣復甦，回台投資案件增加，以及在離岸風電和各項電力工程改善政策加持，加上政府推動電力線路設備全面汰舊換新，推升產值穩定增長，112 年突破千億元門檻，攀升至 1,060 億元，創歷史新高，年增 11.8%。113 年 1-4 月在半導體產業復甦，全球晶片大廠紛紛啟動新一輪建廠，以及 AI 產業成長帶動電力需求增加下，產值續成長 15.0%。

展望今年產值可望維持千億元以上水準，續創佳績，統計處表示，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上台電強韌電網計畫持續釋單、高效能運算、人工智慧等新興科技應用擴增，數據中心快速增長，以及美國電網陸續更新，皆有效挹注相關輸發配電機械之需求，預期 113 年我國發電、輸電及配電機械業產值可望維持千億元以上水準，續創佳績。

圖：經濟部統計處
圖：經濟部統計處「工業產銷存動態調查」

文章標籤

經濟部產值發電、輸電及配電機械業

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