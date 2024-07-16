OpenAI吹哨者致函SEC 要求調查該公司與員工簽訂的保密協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-16 01:10

根據美聯社 (AP) 周一 (15 日) 報導，OpenAI 的吹哨者已向美國證券交易委員會 (SEC) 提出投訴，並要求該機構調查這家 ChatGPT 製造商是否非法限制員工公開談論其人工智慧 (AI) 技術的風險。

一封代表「一名或多名匿名和機密」吹哨者致 SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 的信，要求 SEC 迅速、積極地執行其針對保密協議 (NDA) 的規則，這些協議阻止員工或投資者向監管機構提出擔憂。

7 月 1 日的這封信提到最近向 SEC 提交的吹哨者正式投訴。《華盛頓郵報》(The Washington Post) 率先報道這封信。

美國參議員葛拉斯里 (Chuck Grassley) 辦公室與美聯社 (AP) 分享了這封信的副本，並指出這封信是由受法律保護的舉報人提供給其辦公室。

葛拉斯里在一份書面聲明中說：「OpenAI 的政策和做法似乎對吹哨者的權利產生了寒蟬效應，使他們無法就受保護的披露發表意見，並獲得應有的補償。」