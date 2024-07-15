〈房產〉桃園捷運綠線年底試車 這三站周邊房價三年漲40%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-15 10:23

桃園捷運綠線首列列車將於今 (2024) 年底進行試車，意味著桃園捷運工程邁入重要里程碑，周邊房價也持續攀升。根據實價登錄數據顯示，桃捷綠線車站周邊 800 公尺內的房價自 2021 年以來至今年 6 月，漲幅冠亞軍均是鄰近小檜溪重劃區的 G09 站、G08 站，漲幅分別達 44.9%、43.1%。

而居第三為八德麻園商圈的 G03 站，第四、第五名分別為八德擴大重劃區附近的 G01 站、G02 站，前五名站點的漲幅至少 3 成起跳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園捷運綠線全長 27.8 公里，設有 21 個車站，總經費達 982 億元，自 2018 年 3 月動工以來，歷經 7 年如火如荼建設，施工進度穩步推進，其中 G11 到 G14，以及 G31、G32 的北段七站，預計 2026 年先行通車，其中 G32 坑口站可與機捷轉乘，充分發揮捷運路網效應，實現北北桃一小時軌道生活圈。在捷運交通網路進一步緊密串連下，預期將導引雙北民眾持續移居房價相對親民的桃園市，進而帶動桃園捷運綠線周邊房市需求。

張旭嵐指出，綠線工程進度穩定，沿線車站周邊房價屢創新高，尤其是鄰近小檜溪重劃區與八擴重劃區的站點，漲幅最明顯，主要是新興重劃區擁有優質完善的公共基礎設施及高綠覆率，居住環境舒適，吸引消費者目光，其中小檜溪重劃區坐落桃園市中心，因緊鄰經國特區、藝文特區、桃園車站商圈，周邊生活機能佳，因此發展十分迅速，不僅建商推案積極，房價也快速飆漲，2020 年時預售屋單價僅 3 字頭，今年預售屋平均價碼已站上 5 字頭，帶動中古成屋行情，成為捷運綠線周邊漲幅最大的重劃區。

台灣房屋八德社區旗艦直營店店長孫中鵬分析，八德擴大重劃區周邊站點擠進漲幅前五名，主要是八擴不僅有捷運綠線的遠景可期，國道三號也計劃新增大鶯豐德交流道，加上新北捷運三鶯線，亦規劃延伸到八德與綠線轉乘，因此未來八德將成為桃園往來雙北的軌道門戶，也讓生活環境優質的擴大重劃區，更受雙北買家青睞。