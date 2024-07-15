NCC要求限期改正 台灣大已關閉部分頻寬

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-15 11:41

台灣大 (3045-TW) 合併台灣之星後，因未於 6 月 30 日歸還超額頻譜，上周三 (10 日) 遭 NCC 開罰 30 萬，並要求限期改正。對此，台灣大指出，今 (15) 日凌晨就局部已完成網路整併的基地台關閉 900MHz 5MHz x2 頻寬。

台灣大說明，為回應主關機關要求，在不影響用戶的前提下，今天凌晨已經關閉 900MHz 5MHz x2 頻寬。台灣大進一步指出，因此案行政訴訟已經進入調解程序，期盼能與主管機關達成妥適方案，以確保用戶權益。

台灣大在上周遭 NCC 開罰後也回應， NCC 無法體恤業者在網路整併執行上的高度困難，罔顧原台灣之星 280 萬用戶權益，深感遺憾。同時，也向 NCC 再次表明，自願再縮短網路整併需求期程，由原訂明年 5 月提前到今年底，但 NCC 僅給予 3 天期限，實屬強人所難。