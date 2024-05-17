端午連休3天！勞動部算給你看 節假日出勤上班這天拿最多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 15:57

「端午節」（6 月 10 日）為國定假日，今年剛好和星期六、日連成 3 天假。勞動部今（17）日表示，依勞基法規定：雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給。至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部勞動條件及就業平等司說明，今年端午節適逢週一，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成 3 天連假。假設月薪為新臺幣 36,000 元的勞工，以 36,000 元 ÷30 日 ÷8 小時，推算平日每小時工資為 150 元，出勤 8 小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、6 月 8 日（星期六）：為休息日，依法有關休息日出勤加給之規定計給加班費，試算如下： 150 元 ×1⅓×2 小時 + 150 元 ×1⅔×6 小時＝1,900 元

二、6 月 9 日 (星期日)：為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。至雇主如係因天災、事變或突發事件，依《勞動基準法》規定，使勞工於例假出勤工作者，工資應加倍發給，並應於事後補假休息，試算如下：150 元 ×8 小時＝1,200 元

三、6 月 10 日 (星期一)：為休假日，依規定，休假日出勤加倍發給工資，試算如下：150 元 ×8 小時＝1,200 元