【量大強漲股整理】台股震盪整理下，多元題材最飆，生技、綠能誰最強?

鉅亨研報 2024-07-15 17:16

加權指數，今日開高走低，終場下跌 37.57 點，收在 23879.36 點，成交量 4604 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 139.42 億，投信買超 46.34 億，自營商賣超 106.17 億，三大法人合計賣超 199.25 億，其中，投信連 11 買，累計 440.72 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.62%，標普 500 指數上漲 0.55%，納指上漲 0.63%，費半上漲 1.33%；美國 6 月 PPI 年增率 2.6%，高於市場預期 2.3%，前值 2.4%；美國 6 月核心 PPI 年增率 3.0%，高於市場預期 2.5%，前值 2.6%；芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 94%，11 月至少降息 1 碼的機率為 97%；美國前總統川普於賓州造勢活動遭暗殺未遂後，預期市場將會提高風險意識，市場資金可能會湧進黃金、美元等傳統避險資產，(AAPL-US) 蘋果，上漲 1.31%，收在 230.54 美元，蘋果預測「Apple Intelligence」有望提升 iPhone 16 需求，暗示 2024 年營運有望創下佳績；台股方面，加權指數，終場下跌 37.57 點，收在 23879.36 點，10 日線提供強力支撐，預期短線震盪後，有望繼續上攻，再創歷史新高。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，收平盤 1040 元，摩根大通（小摩）和摩根士丹利（大摩）等機構分析師認為，台積電本周舉行第 2 季法說會時，可望因上季獲利強勁，上調全年財測，帶動股價更上層樓；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.23%，收在 216.5 元，鴻海轉投資夏普轉型發展 AI 資料中心再傳捷報，繼與 KDDI、軟銀等重量級大廠合作之後，(NVDA-US) 輝達戰略合作夥伴櫻花網路株式會社 AI 資料中心，也傳出要進駐夏普旗下十代面板廠堺工廠；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.37%，收在 1355 元，AI 伺服器需求火熱，業界傳出，聯發科將搶進伺服器晶片市場，以 (ARM-US) 安謀架構打造相關 CPU 與 GPU 晶片，採台積電 3 奈米製程生產，力拚明年下半年量產，目標搶攻雲端服務供應商（CSP）訂單。

(NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨，機殼族群將迎來強勁成長動能；(3013-TW) 晟銘電，股價亮燈漲停，收在 110.5 元，再創歷史新高，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，晟銘電營收有望大幅成長，再加上目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件，其中，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能，晟銘電目前規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

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蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 1.79%，收在 3120 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，2023 年更成立大立美健康事業，積極推廣美睫美甲加盟服務和保健食品，6 月合併營收為 40.41 億，月增 15.92%，年增 49.89%，連續 11 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

(NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳日前來台時，曾談到在台灣擴大投資，最擔心的就是電力是否充足的問題，根據調研機構預估，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，台灣想要成為 AI 大國，電力就是最關鍵的主題，(1503-TW) 士電，上漲 4.46%，收在 304.5 元，士電在台電的電力設備市佔率約為 35%，預計台電每年將貢獻營收 90 億，變壓器訂單已經爆滿，新竹湖口已積極擴建新廠，2024 年 6 月 19 日股東會宣布已經打進 AI 伺服器水冷散熱系統設備用器材，目前已送北美客戶認證，預計 2025H2 開始貢獻營收；(1609-TW) 大亞，上漲 4%，收在 57.2 元，身為國內四大 345Kv 線纜生產商之一，在取得台電強韌電網計畫訂單上擁有巨大優勢，目前在手訂單爆滿，太陽能事業方面，截至 2023 年己併網 212MW，雲林麥寮漁電共生案場 185MW，預計今年底拿到籌設許可。

(6869-TW) 雲豹能源，上漲 2.9%，收在 266 元，6 月營收 5.43 億，月增 111%，發言人表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收；(6873-TW) 泓德能源，上漲 3.69%，收在 253 元，再創歷史新高，6 月營收 9.06 億，月增 321%，2023 年泓德旗下子公司星星電力，綠電簽約量超過 18 億度電，年增 10 倍，全台轉供據點超過 600 個，已經成為台灣綠電巨頭，未來有望接到輝達的訂單，長期貢獻營收。

(6472-TW) 保瑞，亮燈漲停，來到 946 元，董事長盛保熙指出，美國為全球最大的藥品市場，因此合併美國 Upsher-Smith 藥廠是保瑞進軍美國的重要布局。盛保熙進一步提到，Upsher-Smith 在當地擁有完整的自有製造廠區，可為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式，取得所需要的產能規模與服務廣度，同時加速拓展美國市場與全球業務。

(1446-TW) 宏和，上漲 3.9%，收在 53.3 元，2011 年宏和開始進軍營建業，主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售)，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師