勞動部補助幫企業勞工紓壓！受理至6月底 去年12萬人次受惠創新高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-10 09:26
為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，勞動部 113 年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至 6 月 30 日止，112 年共補助 599 家企業辦理，受惠員工及眷屬達 12 萬人次，為歷年最高。
勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」，歷年企業申辦最多的補助項目分別為「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」，企業透過辦理運動、健康養生、情緒紓壓等課程，抒發員工身心壓力，促進身心健康，另許多企業透過辦理親子活動、親職講座、家庭日等，增進員工及眷屬親子情誼，享受溫馨家庭時光，112 年共補助 599 家企業辦理，受惠員工及眷屬達 12 萬人次，為歷年最高。
另為推廣友善企業案例與作法，勞動部訂於 6 月至 8 月間辦理宣導講座，邀請友善企業代表與實務專家學者分享「如何推動工作與生活平衡，建造全方位員工照顧措施」、「發揮銀髮影響力，創造生涯下半場新價值」，「打造友善職場，當個快樂工作人，提高員工留任率」及「發揮 Z 世代職場員工優勢，建立青銀共榮新環境」等主題 ，歡迎企業踴躍報名參加，共同學習交流實務推廣經驗。
本補助計畫申請及講座報名採線上申請，各項資訊可至「工作生活平衡網」瀏覽查詢 (https://wlb.mol.gov.tw)，或洽詢服務專線 02-3343-1150，敬邀企業共同參與，一起打造友善家庭的幸福職場。
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