勞動部補助幫企業勞工紓壓！受理至6月底 去年12萬人次受惠創新高

勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」，歷年企業申辦最多的補助項目分別為「員工紓壓課程」及「友善家庭措施」，企業透過辦理運動、健康養生、情緒紓壓等課程，抒發員工身心壓力，促進身心健康，另許多企業透過辦理親子活動、親職講座、家庭日等，增進員工及眷屬親子情誼，享受溫馨家庭時光，112 年共補助 599 家企業辦理，受惠員工及眷屬達 12 萬人次，為歷年最高。