勞動部：未來三個月人力需求淨增6萬人 製造業最缺需2.2萬人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 16:01

勞動部統計處今（14）日公布 113 年第 2 次人力需求調查概況，因新興科技應用商機擴增，支撐產業鏈人力需求，顯示事業單位預計 113 年 7 月底較 4 月底人力需求淨增加 6 萬人。各行業中以製造業人力需求淨增加 2.2 萬人較多。增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者之補充」。

為了解 113 年 7 月底就業市場人力需求情形，勞動部於 113 年 4 月 1 日至 4 月 19 日就員工規模 30 人以上之事業單位辦理「113 年第 2 次人力需求調查」，回收有效樣本計 3,015 家。

勞動部統計處長梅家瑗指出，本次人力需求調查結果重點如下：

一、事業單位預計 113 年 7 月底較 4 月底人力需求淨增加 6 萬人

各事業單位 113 年 7 月底較 4 月底預計增加人力者占 28.6%、減少人力者 3.7%、人力需求不變者 63.1%、無法預估者 4.7%；需求人數預計增加 6.8 萬人、減少 7 千人，淨增加 6 萬人。

受惠新興科技應用商機擴增，支撐相關產業鏈人力需求，加以民間消費持續穩健成長，且逢暑期旅遊餐飲旺季，帶動事業單位人力增補動能，整體人力需求較 112 年同期略升。

二、按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加 2.2 萬人較多

與 113 年 4 月底相較，7 月底工業部門人力需求預計淨增加 2.6 萬人，服務業部門淨增加 3.5 萬人，後者已連續 7 季高於前者。各大業以製造業淨增加 2.2 萬人較多（電子零組件製造業淨增加 4 千人、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業均淨增加 2 千人），批發及零售業淨增加 8 千人次之，住宿及餐飲業淨增加 7 千人再次之。

三、按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員淨增加 1.9 萬人較多、技術員及助理專業人員淨增加 1.4 萬人次之

與 113 年 4 月底相較，7 月底各職類人力需求以技藝機械設備操作及組裝人員淨增加 1.9 萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加 1.4 萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加 1.2 萬人再次之。

四、事業單位增加人力原因主要為「公司營運擴增或多角化經營」及「退離者之補充」

事業單位 113 年 7 月底較 4 月底增加人力主要原因，以「公司營運擴增或多角化經營」占 49.5% 最多，「退離者之補充」占 30.2% 次之。

按行業別觀察，人力需求淨增加較多之製造業、批發及零售業，增加人力主要原因均以「公司營運擴增或多角化經營」最多，分別占 49.6%、50.4%，「退離者之補充」次之，分別占 35.8%、29.2%；其餘各行業增加人力之首要原因亦多為「公司營運擴增或多角化經營」，惟住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業為「退離者之補充」，分別占 40.5%、40.9%，藝術娛樂及休閒服務業為「即將進入本產業旺季」占 39.6%，其他服務業為「長期缺工」占 39.2%。