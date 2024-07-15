〈焦點股〉勤誠AI伺服器開案量增加 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-15 10:17
機殼廠勤誠 (8210-TW) 日前指出，目前觀察 AI 伺服器開案量明顯增加，包含 MGX 以及 HGX 的既有專案與新專案比重皆提升，激勵勤誠今 (15) 日股價表現亮眼，大漲逾半根停板，力拚站回所有均線。
勤誠早盤以 295 元開高走高，盤中最高來到 306.5 元，再度突破 300 元關卡，漲逾半根停板，截至 10 點股價暫報 302.5 元，漲幅約 5.03%，力拚站回所有均線，成交量超過 3000 張。觀察三大法人上周籌碼動向，上周三開始法人呈現連 3 賣，上周合計賣超 1716 張。
勤誠表示，MGX 伺服器的規格以 2U 及 4U 為主，氣冷、液冷皆有需求，主要 AI 應用在企業端。至於輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 及 NVL36 則為資料中心的建置需求，包含 1U 或 2U 的 Compute Tray，都有客戶青睞。
至於 HGX 方面，勤誠指出，目前專案大多為高 U 數的 AI 伺服器，可以搭載多個 GPU，以滿足各類 GPU 規格，包括 H100、H200、B100 以及 ASIC 都有相關需求。
勤誠提到，由於 AI 伺服器需求優於預期，樂觀看下半年展望，預期將有逐季成長、今年全年優於去年的表現。
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