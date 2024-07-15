〈焦點股〉勤誠AI伺服器開案量增加 漲逾半根停板

勤誠表示，MGX 伺服器的規格以 2U 及 4U 為主，氣冷、液冷皆有需求，主要 AI 應用在企業端。至於輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 及 NVL36 則為資料中心的建置需求，包含 1U 或 2U 的 Compute Tray，都有客戶青睞。