台中銀美元定存年利率最高3個月5.4% 無理財條件限制
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 10:01
台中銀行宣布，即日起至 2024 年 9 月 30 日止，推出「美利龍來 II」定存優利專案，民眾可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，適用對象不限個人或企業戶，亦無理財條件之限制，只要是新資金或以新台幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高三個月 5.4%、六個月 5.25% 之優惠利率。
依台中銀行官方網站公告，此次推行的美元定存優利專案，提供 2 種優惠方案供客戶選擇，專案之單筆起存金額最低為 1 仟美元起，沒有最高金額限制，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作。
針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為 10 萬美元起，將給予更優渥的定存利率。
隨著美國聯準會降息時程一延再延，美元利率仍處在高原期，有美元需求的民眾可趁降息前的這段時間，搶搭美元高利存款末班車。
不過，台中銀行也提醒，民眾仍應考量自身能否承受匯率波動風險，聰明布局外幣資產配置，才能穩健賺取利息收入。
目前市場上新一波推出的美元高利定存仍以 1 萬美元到 5 萬美元起存為主流，台中銀行表示，雖有部分銀行數位通路推出低門檻、超短天期的美元高利定存方案，惟民眾仍應多方比較各家銀行的方案內容，並留意承作門檻及專案限制。
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