盤後速報 - 中信金(2891)次交易(15)日除息1.8元，參考價38.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
中信金(2891-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為38.4元，相較今日收盤價40.20元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|40.20
|1.80014
|4.48%
|0.0
|2023/08/04
|26.15
|1.00003
|3.82%
|0.0
|2022/07/14
|23.45
|1.25
|5.33%
|0.0
|2021/08/16
|22.8
|1.05
|0.0%
|0.0
|2020/07/13
|20.9
|1.0
|0.0%
|0.0
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