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鉅亨速報

盤後速報 - 中信金(2891)次交易(15)日除息1.8元，參考價38.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

中信金(2891-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為38.4元，相較今日收盤價40.20元，息值合計為1.8元，股息殖利率4.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 40.20 1.80014 4.48% 0.0
2023/08/04 26.15 1.00003 3.82% 0.0
2022/07/14 23.45 1.25 5.33% 0.0
2021/08/16 22.8 1.05 0.0% 0.0
2020/07/13 20.9 1.0 0.0% 0.0

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