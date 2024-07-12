〈台幣〉外資提款出走 貶值5.5分至32.561元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 17:01

新台幣今 (12) 日盤中由升轉貶，最低一度來到 32.589 元，貶值 8.3 分，終場收在 32.561 元，貶值 5.5 分，台北外匯經紀公司再度擴大至 14.16 億美元，反映外資今日在台股大賣 422 億元，創 6 月下旬以來最多，並加大力道匯出，法人指出，美國降息訊號逐漸明朗，預料將使股匯市近期波動加劇反映。

元大投顧分析，美國核心物價月增 0.1%，年增率降至 3.28%，連續第三個月放緩，強化了聯準會適度降息的政策風向，使 9 月降息機率升至 92%。

然而，美元指數拉回雖有助於緩和新台幣的貶值壓力，但時序進入台股股利發放高峰，料外資將匯出部分資金，新台幣匯價仍呈現弱勢整理格局。

新台幣今日以 32.44 元、升值 6.6 分開出後，最高至 32.425 元，終場收在 32.561 元，全日高低價差擴大至 1.64 角；統計一周來貶值幅度約 0.26%。