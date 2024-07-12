家族企業防經營權被搶 永佳捷董座：提高股權為首務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 19:09

過去有許多家族企業因未有良好的傳承計畫遭外人覬覦，進而引發經營權之爭的案例，永佳捷董事長許作名以自身經歷分享，指出永大電梯被日立製作所併購下市的關鍵原因，在於「股權不夠」，他同時建議家族成員可加入董事會，但若缺乏經營意願和專業能力，還是交由專業經理人經營為宜。KPMG 畢馬威則指出，若要引進外部資金，家族股權一定要過半。

KPMG 安侯建業於今（12）日舉辦「傳承的挑戰：家族企業經營權的博弈」研討會，除邀請許作名，另邀義守大學企管系教授鍾喜梅、KPMG 安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻、KPMG 畢馬威財務諮詢執行副總經理莫士緯與會探討此議題。

許作名表示，當年世界有前三大電梯公司，包括奧的斯 (Otis Elevator Company) 迅達集團 (Schindler Group) 及通力集團 (KONE Corporation)，若日立併購永大，因其在中國大陸市佔第一，強強聯手之下，即可望超越奧的斯及通力，擠進全球前三。他當時力勸公司高層要加緊買股，用時間爭取空間，可惜最後仍因創始家族持股偏低 (約 4.3％)，只得與日立結盟而將股權全數售出。

許作名進一步指出，不管是永大、東元、大同、泰山等經營權大戰等都是商界或學界熱門討論的案例，從案例中可以看出，家族企業的傳承核心大事首重「財產繼承與分配」，其次才是「誰來治理」。他以 BMW 家族的成功為例，強調所有權與經營權應分離。在家族企業治理機制上，建議效法歐美許多百年家族大企業集團的作法，建立家族憲法、成立「家族辦公室」，以避免股權分散，並訂立信託契約，以保障企業的永續經營。

KPMG 安侯建業執行長施威銘於致詞時指出，運用外部力量，往往是企業在逆境中尋得反敗為勝的方式之一，但當企業本身治理結構薄弱、經營不佳或是資產價值高等因素時，就有可能接續引起外人覬覦。面對可能的風險，事前須透過治理架構的健全化，以及經營權、所有權及控制權的妥善安排，方能防患於未然。

洪銘鴻提到，家族企業永續與傳承，首重所有權與經營權明確劃分，方能凝聚家族力量並避免衝突，透過像是閉鎖型公司或信託架構的設計，能夠限制股權轉讓，避免外人干預及明確化經營管理權。