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台股跌破24000點！台積電法說前多利空？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-07-12 14:54

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台股跌破24000點！台積電法說前多利空？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

美國 6 月 CPI 大幅降溫，聯準會 (Fed) 降息訊號，資金紛撤離大型科技股，美股 (11) 日四大指數跌多漲少，惟道瓊指數收漲。

2. 台股 (12) 日開盤重挫逾 400 點，權王台積電 (2330-TW) 帶頭下挫，電子權值股聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW) 跌逾 4%，儘管塑膠類股、電器電纜與數位雲端族群買盤點火，仍不敵大盤賣壓，指數終場大跌 473.1 點，收 23916.93 點，跌破五日線。

3. 半導體類哀鴻遍野，日月光投控 (3711-TW)、彩鈺(6789-TW)、辛耘(3583-TW)、祥碩(5269-TW) 跌 5%；航運股亦翻船，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 收黑。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:30 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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趨勢分析永豐金證券台積電法說會盤勢重點

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道瓊指數39753.750.08%
台積電1040-3.70%
陽明64-1.69%
長榮173.5-1.42%
祥碩1900-5.94%
辛耘411.5-6.05%
日月光投控177.5-8.27%
鴻海216-4.21%
聯發科1360-4.23%
采鈺349.5-6.68%
萬海76.4-1.16%

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