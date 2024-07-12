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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.27元，預估目標價為306元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.33元下修至11.27元，其中最高估值11.99元，最低估值10.43元，預估目標價為306元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.99(11.99)13.314.93
最低值10.43(10.94)11.1912.06
平均值11.31(11.41)12.2813.32
中位數11.27(11.33)12.3212.96

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值346,762,000365,554,580390,566,040
最低值332,131,930344,134,870357,181,520
平均值338,997,040357,363,140376,775,560
中位數338,109,930358,603,610380,242,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.218.938.529.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,041,854290,434,137262,735,464258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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