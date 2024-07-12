鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.27元，預估目標價為306元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.33元下修至11.27元，其中最高估值11.99元，最低估值10.43元，預估目標價為306元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.99(11.99)
|13.3
|14.93
|最低值
|10.43(10.94)
|11.19
|12.06
|平均值
|11.31(11.41)
|12.28
|13.32
|中位數
|11.27(11.33)
|12.32
|12.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|346,762,000
|365,554,580
|390,566,040
|最低值
|332,131,930
|344,134,870
|357,181,520
|平均值
|338,997,040
|357,363,140
|376,775,560
|中位數
|338,109,930
|358,603,610
|380,242,100
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.21
|8.93
|8.52
|9.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至429.5元，幅度約6.58%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至174.01元，預估目標價為3300元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為40.9元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為23.5元
鉅亨號貼文看更多
下一篇