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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至429.5元，幅度約6.58%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由403元上修至429.5元，調升幅度6.58%。其中最高估值500元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。

貿聯-KY(3665-TW)今(12日)收盤價為386元。近5日股價上漲4.82%，相關其他電子近5日上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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