鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至429.5元，幅度約6.58%
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 14:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由403元上修至429.5元，調升幅度6.58%。其中最高估值500元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。
貿聯-KY(3665-TW)今(12日)收盤價為386元。近5日股價上漲4.82%，相關其他電子近5日上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至174.01元，預估目標價為3300元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為40.9元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為23.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.18元，預估目標價為140元
鉅亨號貼文看更多
下一篇