統一超打造跨世代就業環境 儲備幹部年薪挑戰百萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 15:25

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (20) 日宣布，打造跨世代共融的多元就業環境，並祭出儲備幹部年薪挑戰百萬元的條件，全力搶這波畢業潮人才。

統一超說明，已架構起青銀跨世代創新招募管道，針對年輕族群及樂齡夥伴各有不同的培育活化方向，並進一步串聯內部人力互助平台，以「留心留才」、「適度分工」、「友善就業」、「創新思維」四大方針，持續打造良善就業環境，推動企業永續發展。

為提供員工具市場競爭力的薪酬福利，統一超每年均會調整新進人員起薪，其中，儲備幹部在培訓期的年薪如學士 68 萬起、碩士 78 萬起，後續依績效調薪加上相關福利搭配，年薪可挑戰百萬元。

統一超進一步表示，有鑑於人口老化加速，自 2018 年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，例如將門市裝在乳品箱的進貨商品重量減半、提供放大鏡及櫃台內的減壓墊，並藉由每日例行性的適度分工，創造適合中高齡夥伴的工作環境。

因此，目前統一超聘用中高齡占比更已高達將近 30%，等於 7-ELEVEN 門市每 4 位夥伴就有一位為中高齡，占比為超商通路最高。

另一方面，針對少子化影響，統一超自 2020 年起主動深入校園投入「儲幹先修班」機制，落實畢業即就業。