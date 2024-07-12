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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至55元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 20:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)提出目標價估值：中位數由58元下修至55元，調降幅度5.17%。其中最高估值67元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予台化(1326-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀2位。

台化(1326-TW)今(12日)收盤價為48.65元。近5日股價下跌1.12%，相關塑膠工業近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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